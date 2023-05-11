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Коттеджи в Мядельский район, Беларусь

Нарочский сельский Совет
5
Коттедж В архив
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9 объектов найдено
Коттедж в Мядель, Беларусь
Коттедж
Мядель, Беларусь
Площадь 223 м²
€ 90,142
Коттедж в Мядельский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Мядельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 652 м²
€ 1,229,216
Коттедж в Нарочь, Беларусь
Коттедж
Нарочь, Беларусь
Площадь 260 м²
€ 141,132
Коттедж в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 260 м²
€ 141,132
Коттедж в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 608 м²
€ 263,143
Коттедж в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 139 м²
€ 177,553
Коттедж в Нарочь, Беларусь
Коттедж
Нарочь, Беларусь
Площадь 589 м²
€ 45,527
Коттедж в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 242 м²
€ 450,712
Коттедж в Мядель, Беларусь
Коттедж
Мядель, Беларусь
Площадь 198 м²
€ 50,079

Параметры недвижимости в Мядельский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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