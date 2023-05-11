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Realting.com
Беларусь
Минская область
Мядельский район
Жильё в Мядельский район, Беларусь
Нарочский сельский Совет
17
Мядель
4
Свирский сельский Совет
3
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35 объектов найдено
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Коттедж
Мядель, Беларусь
223 м²
€ 90,142
Дом
Княгининский сельский Совет, Беларусь
50 м²
€ 6,374
Коттедж
Мядельский сельский Совет, Беларусь
652 м²
€ 1,229,216
Квартира
Свирь, Беларусь
39 м²
€ 13,658
Коттедж
Нарочь, Беларусь
260 м²
€ 141,132
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
260 м²
€ 141,132
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
608 м²
€ 263,143
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
139 м²
€ 177,553
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
159 м²
€ 35,511
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 50,079
Коттедж
Нарочь, Беларусь
589 м²
€ 45,527
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
84 м²
Цена по запросу
Квартира
Нарочский сельский Совет, Беларусь
74 м²
€ 122,922
Квартира 2 комнаты
Нарочский сельский Совет, Беларусь
2
74 м²
1/2
€ 227,633
Дом
Выголовичи, Беларусь
77 м²
€ 14,568
Квартира 4 комнаты
Свирь, Беларусь
4
335 м²
1/3
€ 382,423
Дом
Свирь, Беларусь
335 м²
€ 382,423
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
69 м²
€ 111,995
Дом
Будслав, Беларусь
35 м²
€ 2,732
Квартира 3 комнаты
Мядель, Беларусь
3
69 м²
2/3
€ 29,137
Квартира 3 комнаты
Мядель, Беларусь
3
64 м²
2/5
€ 27,316
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
242 м²
€ 450,712
Дом
Сватки, Беларусь
67 м²
€ 13,021
Дом
Мядельский сельский Совет, Беларусь
40 м²
€ 15,479
Коттедж
Мядель, Беларусь
198 м²
€ 50,079
Дом
Кривичи, Беларусь
128 м²
€ 6,829
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
83 м²
€ 50,079
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
49 м²
€ 6,283
Дом
Сватковский сельский Совет, Беларусь
€ 100,158
Квартира 2 комнаты
Нарочский сельский Совет, Беларусь
2
62 м²
5/5
€ 54,632
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Параметры недвижимости в Мядельский район, Беларусь
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