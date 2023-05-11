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Жильё в Мядельский район, Беларусь

Нарочский сельский Совет
17
Мядель
4
Свирский сельский Совет
3
35 объектов найдено
Коттедж в Мядель, Беларусь
Коттедж
Мядель, Беларусь
Площадь 223 м²
€ 90,142
Дом в Княгининский сельский Совет, Беларусь
Дом
Княгининский сельский Совет, Беларусь
Площадь 50 м²
€ 6,374
Коттедж в Мядельский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Мядельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 652 м²
€ 1,229,216
Квартира в Свирь, Беларусь
Квартира
Свирь, Беларусь
Площадь 39 м²
€ 13,658
Коттедж в Нарочь, Беларусь
Коттедж
Нарочь, Беларусь
Площадь 260 м²
€ 141,132
Коттедж в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 260 м²
€ 141,132
Коттедж в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 608 м²
€ 263,143
Коттедж в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 139 м²
€ 177,553
Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 159 м²
€ 35,511
Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
€ 50,079
Коттедж в Нарочь, Беларусь
Коттедж
Нарочь, Беларусь
Площадь 589 м²
€ 45,527
Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 84 м²
Цена по запросу
Квартира в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 74 м²
€ 122,922
Квартира 2 комнаты в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 74 м²
Этаж 1/2
€ 227,633
Дом в Выголовичи, Беларусь
Дом
Выголовичи, Беларусь
Площадь 77 м²
€ 14,568
Квартира 4 комнаты в Свирь, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Свирь, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 335 м²
Этаж 1/3
€ 382,423
Дом в Свирь, Беларусь
Дом
Свирь, Беларусь
Площадь 335 м²
€ 382,423
Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
€ 111,995
Дом в Будслав, Беларусь
Дом
Будслав, Беларусь
Площадь 35 м²
€ 2,732
Квартира 3 комнаты в Мядель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мядель, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 69 м²
Этаж 2/3
€ 29,137
Квартира 3 комнаты в Мядель, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мядель, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 64 м²
Этаж 2/5
€ 27,316
Коттедж в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 242 м²
€ 450,712
Дом в Сватки, Беларусь
Дом
Сватки, Беларусь
Площадь 67 м²
€ 13,021
Дом в Мядельский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мядельский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
€ 15,479
Коттедж в Мядель, Беларусь
Коттедж
Мядель, Беларусь
Площадь 198 м²
€ 50,079
Дом в Кривичи, Беларусь
Дом
Кривичи, Беларусь
Площадь 128 м²
€ 6,829
Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 83 м²
€ 50,079
Дом в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Площадь 49 м²
€ 6,283
Дом в Сватковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Сватковский сельский Совет, Беларусь
€ 100,158
Квартира 2 комнаты в Нарочский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Нарочский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 5/5
€ 54,632

Параметры недвижимости в Мядельский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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