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Жильё в Мирский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Мир, Беларусь
Дом
Мир, Беларусь
45 м²
€ 31,787
Дом в Мирский сельский Совет, Беларусь
Дом
Мирский сельский Совет, Беларусь
72 м²
€ 11,352
Продается добротный дом в д. Симаково. Гродненская обл., Кореличский р-н, 90 км от МКАД…
Коттедж в Мирский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Мирский сельский Совет, Беларусь
€ 199,801
Продажа агроэкоусадьбы  «Мiрскiя крынiцы». Благоустроенная база отдыха &nbs…
Дом в Мир, Беларусь
Дом
Мир, Беларусь
49 м²
€ 11,716
Продается  красивый деревянный (бревно, вагонка) дом  площадью 48,5 кв.м на ровном…

Параметры недвижимости в Мирский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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