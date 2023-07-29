Стоит ли покупать недвижимость в Минске

Минск — столица Беларуси, развивающийся город со множеством красивых мест и достопримечательностей. Продажа квартир в Минске актуальна как на первичном, так и вторичном рынке. Новостройки стоят дороже, но застройщики привлекают клиентов выгодными системами кредитования и скидками.

Районы Минска

Купить квартиру в Минске можно в одном из восьми районов города:

Заводской — здесь находится много загрязняющих атмосферу производств.

Центральный — один из самых экологичных и дорогих районов.

Фрунзенский — самый большой район города, где легко можно выбрать комфортабельное вторичное жилье.

Советский — самый маленький район столицы.

Первомайский — находится на третьем месте по дороговизне жилья после Центрального и Советского районов.

Партизанский — спокойная, наименее населенная часть города.

Октябрьский — относится к категории «дешевых» районов.

Московский — привлекает тех, кто находится в поисках недорогой недвижимости.

Ленинский — востребованный район с отличной инфраструктурой.

Стоимость квартир в Минске

Продажа квартир в Минске становится все более актуальной по причине ежегодного прироста населения, который составляет 10-20 тыс. чел. Средняя стоимость жилья в Минске — 1560 у. е. за м². Самые дорогие квартиры в столице Беларуси находятся в районе Национальной библиотеки и на проспекте Независимости. Бюджетное жилье можно найти в Заводском районе со средней стоимостью 1130 м².

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