Стоит ли покупать недвижимость в Минске
Минск — столица Беларуси, развивающийся город со множеством красивых мест и достопримечательностей. Продажа квартир в Минске актуальна как на первичном, так и вторичном рынке. Новостройки стоят дороже, но застройщики привлекают клиентов выгодными системами кредитования и скидками.
Районы Минска
Купить квартиру в Минске можно в одном из восьми районов города:
- Заводской — здесь находится много загрязняющих атмосферу производств.
- Центральный — один из самых экологичных и дорогих районов.
- Фрунзенский — самый большой район города, где легко можно выбрать комфортабельное вторичное жилье.
- Советский — самый маленький район столицы.
- Первомайский — находится на третьем месте по дороговизне жилья после Центрального и Советского районов.
- Партизанский — спокойная, наименее населенная часть города.
- Октябрьский — относится к категории «дешевых» районов.
- Московский — привлекает тех, кто находится в поисках недорогой недвижимости.
- Ленинский — востребованный район с отличной инфраструктурой.
Стоимость квартир в Минске
Продажа квартир в Минске становится все более актуальной по причине ежегодного прироста населения, который составляет 10-20 тыс. чел. Средняя стоимость жилья в Минске — 1560 у. е. за м². Самые дорогие квартиры в столице Беларуси находятся в районе Национальной библиотеки и на проспекте Независимости. Бюджетное жилье можно найти в Заводском районе со средней стоимостью 1130 м².
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