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Продажа квартир в Минске

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3 110 объектов найдено
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Этаж 9/10
1-комнатная квартира в новом престижном кирпичном доме Характеристики дома: - стро…
€ 70,707
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 112 м²
Этаж 5/6
3-комнатная квартира в ЖК «Олимпик парк»: ул. Тимирязева 126 Дом каркасно-бло…
€ 167,703
Квартира 4 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 109 м²
Этаж 3/5
Четырехкомнатная квартира в центре Минска с видом на парк! Адрес: Минск, ул. Карла Маркса, д…
€ 294,613
Квартира 4 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 84 м²
Этаж 1/9
Четырёхкомнатная квартира с ремонтом рядом с парком! Адрес: Минск, ул. Менделеева, д. 30 ✔ П…
€ 84,214
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 146 м²
Этаж 3/6
Просторная квартира в элитном кирпичном доме! Адрес: Минск, ул. Грибоедова, д. 2 ❤️ Трехкомн…
€ 235,599
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 89 м²
Этаж 5/10
Добро пожаловать в Вашу новую трехкомнатную квартиру!  Адрес:  Минск, ул. Леонида …
€ 140,417
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 6/25
Продаётся трёхкомнатная квартира со стильным ремонтом! Адрес: г. Минск, ул. Макаёнка, д. 12Б…
€ 115,035
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 76 м²
Этаж 4/9
Продаётся благоустроенная квартира в новом доме! Адрес: г. Минск, ул. Аладовых, д. 5. ⭕️ О В…
€ 87,840
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 4/9
Продаётся трёхкомнатная квартира возле метро! Адрес: Минск, ул. Чкалова, д. 20 ⭕️ О Вашем бу…
€ 79,319
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 59 м²
Этаж 2/16
Просторная квартира в квартале Чемпионов Адрес: Минск, пр-т Мира, д. 4 ❤️ Светлая квартира с…
€ 67,988
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Квартира в частном двухквартирном доме в тихом районе! Адрес: Минск, ул. Верещагина ⭕️ О Ваш…
€ 53,846
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 7/9
Расположена по адресу ул. Лобанка 11, до ст.м. Каменная Горка 900 метров! Квартира находи…
€ 69,347
Квартира 4 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 83 м²
Этаж 8/9
Продается четырехкомнатная квартира!  Минск, проспект Любимова, 19/1  Квартира пол…
€ 77,053
Квартира 1 спальня в Минск, Беларусь
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 2/9
Зачем платить за аренду?  1-комнатная квартира по ул. Я. Коласа 69. В своё время дом…
€ 42,606
Квартира 3 спальни в Минск, Беларусь
Квартира 3 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 2/12
Трёхкомнатная квартира в кирпичном доме в Уручье:  окна - в сторону проспекта, на…
€ 122,378
Квартира 2 спальни в Минск, Беларусь
Квартира 2 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 7/9
2-комнатная квартира в кирпичном доме по адресу 2-ой пер Багратиона, 20. Предлагаем вашем…
€ 56,656
Квартира 3 спальни в Минск, Беларусь
Квартира 3 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
Этаж 4/5
3-комнатная квартира с ремонтом в кирпичном доме по ул. Кольцова, 8к1.   Кирпичны…
€ 69,347
Квартира 1 спальня в Минск, Беларусь
Квартира 1 спальня
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 124 м²
Этаж 19/19
Эксклюзивное предложение! 3-комнатная квартира с собственной террасой с видом на Свислочь в …
€ 514,724
Квартира 2 спальни в Минск, Беларусь
Квартира 2 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 5/5
Готовая для проживания двухкомнатная квартира в Курасовщине рядом с водохранилищем Лошица: у…
€ 45,234
Квартира 3 спальни в Минск, Беларусь
Квартира 3 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 4/5
Предлагаем вашему вниманию просторную 3-комнатную квартиру в кирпичном доме по ул. Ольшевско…
€ 75,693
Квартира 3 спальни в Минск, Беларусь
Квартира 3 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 2/7
Квартира находится на 2 этаже 7-этажного каркасно-блочного дома. Каркасно-блочные стены вкуп…
€ 122,378
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 83 м²
Этаж 3/9
Продам или обменяю 3-х комнатную квартиру! Адрес: Минск, ул. Наполеона Орды, д. 23 ❤️ Трехко…
€ 89,744
Квартира 2 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 43 м²
Этаж 14/25
Отличная квартира с хорошим ремонтом, продается с мебелью! Частное предприятие по оказанию у…
€ 72,429
Квартира 1 комната в Минск, Беларусь
Квартира 1 комната
Минск, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 37 м²
Этаж 2/10
Продажа 1- комнатной квартиры ул.Некрасова, д.35, корпус 2, в  городе Минске. Отличное …
€ 47,591
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 3/9
Квартира под ремонт. В 2 жилых комнатах установлены стеклопакеты. Отлично развита инфраструк…
€ 57,019
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 101 м²
Этаж 3/24
3-комнатная квартира рядом с метро Адрес: Минск, пр-т Дзержинского, д. 119 ❤️ Продается…
€ 172,235
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 84 м²
Этаж 4/16
Трехкомнатная квартира с дизайнерским ремонтом Адрес:  Минск, ул. Скрипникова, д.15 ❤️П…
€ 117,754
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Этаж 4/4
Трехкомнатная уютная квартира в центре Минска на ул. Кирова Адрес: Минск, ул. Кирова, д. 19 …
€ 116,939
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 73 м²
Этаж 5/9
Премиальная квартира. Адрес: Минск, ул. Острожских, д. 4 ❤️Представляем Вашему вниманию прем…
€ 115,579
Квартира 3 комнаты в Минск, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 58 м²
Этаж 5/25
Трехкомнатная квартира с ремонтом в Minsk World Адрес: г. Минск, пр-т Мира д. 14. ❤️Представ…
€ 84,214

Параметры недвижимости в Минске, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная

Стоит ли покупать недвижимость в Минске

Минск — столица Беларуси, развивающийся город со множеством красивых мест и достопримечательностей. Продажа квартир в Минске актуальна как на первичном, так и вторичном рынке. Новостройки стоят дороже, но застройщики привлекают клиентов выгодными системами кредитования и скидками. 

Районы Минска

Купить квартиру в Минске можно в одном из восьми районов города:

  • Заводской — здесь находится много загрязняющих атмосферу производств.
  • Центральный — один из самых экологичных и дорогих районов. 
  • Фрунзенский — самый большой район города, где легко можно выбрать комфортабельное вторичное жилье.
  • Советский — самый маленький район столицы. 
  • Первомайский — находится на третьем месте по дороговизне жилья после Центрального и Советского районов. 
  • Партизанский — спокойная, наименее населенная часть города. 
  • Октябрьский — относится к категории «дешевых» районов. 
  • Московский — привлекает тех, кто находится в поисках недорогой недвижимости.
  • Ленинский — востребованный район с отличной инфраструктурой. 

Стоимость квартир в Минске

Продажа квартир в Минске становится все более актуальной по причине ежегодного прироста населения, который составляет 10-20 тыс. чел. Средняя стоимость жилья в Минске — 1560 у. е. за м². Самые дорогие квартиры в столице Беларуси находятся в районе Национальной библиотеки и на проспекте Независимости. Бюджетное жилье можно найти в Заводском районе со средней стоимостью 1130 м². 

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  • Предложения только от сертифицированных агентств, имеющих все необходимые лицензии. 
  • Ежедневно на сайте появляются свежие объявления с детальными описаниями и фото.

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