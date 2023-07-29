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Продажа пентхаусов в Минске

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10 объектов найдено
Пентхаус в Минск, Беларусь
Пентхаус
Минск, Беларусь
Площадь 50 м²
Количество этажей 4
Начало строительства-май 2022 года. Окончание-июнь 2023. Цены на квартиры 1+1 начинаются от …
€ 140,000
Пентхаус 3 спальни в Минск, Беларусь
Пентхаус 3 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Этаж 15/15
Лучшее предложение МК Фарфоровый!  Пентхаус с южной террасой  37,12м2 на 15 …
Цена по запросу
Пентхаус 3 спальни в Минск, Беларусь
Пентхаус 3 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 15/15
Одна из лучших квартир в Фарфоровом: трехкомнатный пентхаус с террасой 8,53м2, откуда открыв…
Цена по запросу
Пентхаус 2 спальни в Минск, Беларусь
Пентхаус 2 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 15/15
Двухкомнатный пентхаус с террасой 17,21м2 с великолепным видом на город в доме 3Б по Генплан…
Цена по запросу
Пентхаус 3 спальни в Минск, Беларусь
Пентхаус 3 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Этаж 14/15
Одна из лучших квартир комплекса: пентхаус с террасой 37,62м2 на 14 этаже в доме 3Б по Генпл…
Цена по запросу
Пентхаус 3 спальни в Минск, Беларусь
Пентхаус 3 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Этаж 14/14
Пентхаус с террасой 8,04м2 в доме 3Б по Генплану в МК ФАРФОРОВЫЙ. Расположен на 14  &nb…
Цена по запросу
Пентхаус 4 спальни в Минск, Беларусь
Пентхаус 4 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 15/15
Великолепный пентхаус с террасой 13,30м2, откуда открывается панорамный вид на город, в доме…
Цена по запросу
Пентхаус 4 спальни в Минск, Беларусь
Пентхаус 4 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Этаж 15/15
Пентхаус с террасой 41,46м2  в доме 3Б по Генплану в МК ФАРФОРОВЫЙ. Расположен на 15, п…
Цена по запросу
Пентхаус 4 спальни в Минск, Беларусь
Пентхаус 4 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 14/15
Четырёхкомнатная  квартира с террасой 42,18м2 свободной планировки в доме 3Б по Генплан…
Цена по запросу
Пентхаус 2 спальни в Минск, Беларусь
Пентхаус 2 спальни
Минск, Беларусь
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 6/6
Предлагаются к продаже эксклюзивные апартаменты на первой береговой линии, в курортном компл…
€ 250,000

Параметры недвижимости в Минске, Беларусь

с видом на горы
недорогая
элитная
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