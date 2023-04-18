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Купить коттедж в Миколаевщинский сельский Совет, Беларусь

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1 объект найдено
Коттеджв Миколаевщинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Миколаевщинский сельский Совет, Беларусь
185 м²
€ 54,006
Жилой дом под чистовую отделку из 4-х отдельных жилых комнат и 2-х санузлов. Коробка: 10x12м…

Параметры недвижимости в Миколаевщинский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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