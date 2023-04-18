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Купить недвижимость в Миколаевщинский сельский Совет, Беларусь

6 объектов найдено
Домв Миколаевщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Миколаевщинский сельский Совет, Беларусь
110 м²
€ 20,138
Продаётся недостроенный дом (фундамент, стены, крыша) Дом внутри без перегородок (свободная …
Домв Миколаевщина, Беларусь
Дом
Миколаевщина, Беларусь
72 м²
€ 20,962
Продается уютный двухэтажный дом, с ухоженным участком у берегов реки Неман.  (д.Никола…
Домв Миколаевщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Миколаевщинский сельский Совет, Беларусь
105 м²
€ 31,946
Предложение действует до конца месяца. Продается новый  дом в живописном месте возле ре…
Домв Миколаевщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Миколаевщинский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 9,062
Продаетсяжилой деревянный дом на крепком фундаменте. В доме есть мебель, две рабочие печки, …
Коттеджв Миколаевщинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Миколаевщинский сельский Совет, Беларусь
185 м²
€ 54,006
Жилой дом под чистовую отделку из 4-х отдельных жилых комнат и 2-х санузлов. Коробка: 10x12м…
Домв Миколаевщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Миколаевщинский сельский Совет, Беларусь
185 м²
€ 54,006
Жилой дом под чистовую отделку из 4-х отдельных жилых комнат и 2-х санузлов. Коробка: 10x12м…

Параметры недвижимости в Миколаевщинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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