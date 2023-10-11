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Жильё в Мазоловский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Должа, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Должа, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 39 м²
Этаж 2/2
Местоположение уникальное! Благодаря хорошему экологическому фактору- это прекрасное место д…
€10,939
Дом с садом, с камином в Мазоловский сельский Совет, Беларусь
Дом с садом, с камином
Мазоловский сельский Совет, Беларусь
Площадь 57 м²
Продаётся дача в СТ "Косолапинка". Обособленное место. 1 сосед. Дом капитальный, с возможнос…
€16,974

Параметры недвижимости в Мазоловский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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