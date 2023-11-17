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Жильё в Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь

дома
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7 объектов найдено
Дом в Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
❤️Дачный участок 12 соток в живописном месте рядом с лесом и рекой!  Адрес: СТ "Заря" - Прос…
€2,303
Дом с садом, с теплицей в Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
Дом с садом, с теплицей
Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 46 м²
Дом  расположен в СТ «Вишнёвый» на границе с лесом,  рядом протекает река  Сха, на территори…
€6,726
Дом с садом, с беседкой, с теплицей в Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
Дом с садом, с беседкой, с теплицей
Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 75 м²
Шикарное  расположение дома:  рядом  леса,  на реке Сха установлена плотина образующая краси…
€25,799
Дом в Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 67 м²
Дачный участок 12 соток в живописном месте рядом с лесом и рекой!  Адрес: Бродовский с/с, СТ…
€2,303
Дом с гаражом, с садом, с баней в Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
Дом с гаражом, с садом, с баней
Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 47 м²
Дом находится в СТ "Вишневый" Редкое расположение дома: граничит с лесом,  рядом протекает р…
€12,439
Дом с гаражом, с садом, с баней в Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
Дом с гаражом, с садом, с баней
Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 69 м²
Шикарное расположение, дом расположен в д. Сторое Янчино, СТ "Родник", окружён с двух сторон…
€14,742
Дом с баней в Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
Дом с баней
Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 109 м²
Выгодная возможность купить дом Адрес: д. Обез ❤️ Представляем Вашему вниманию большой и кач…
€24,417

Параметры недвижимости в Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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