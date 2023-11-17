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Жилая
Беларусь
Моисеевщинский сельский Совет
Жильё в Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
дома
7
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7 объектов найдено
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Дом
Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
67 м²
❤️Дачный участок 12 соток в живописном месте рядом с лесом и рекой! Адрес: СТ "Заря" - Прос…
€2,303
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Дом с садом, с теплицей
Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
46 м²
Дом расположен в СТ «Вишнёвый» на границе с лесом, рядом протекает река Сха, на территори…
€6,726
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Дом с садом, с беседкой, с теплицей
Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
75 м²
Шикарное расположение дома: рядом леса, на реке Сха установлена плотина образующая краси…
€25,799
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Дом
Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
67 м²
Дачный участок 12 соток в живописном месте рядом с лесом и рекой! Адрес: Бродовский с/с, СТ…
€2,303
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Дом с гаражом, с садом, с баней
Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
47 м²
Дом находится в СТ "Вишневый" Редкое расположение дома: граничит с лесом, рядом протекает р…
€12,439
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Дом с гаражом, с садом, с баней
Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
69 м²
Шикарное расположение, дом расположен в д. Сторое Янчино, СТ "Родник", окружён с двух сторон…
€14,742
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Дом с баней
Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
109 м²
Выгодная возможность купить дом Адрес: д. Обез ❤️ Представляем Вашему вниманию большой и кач…
€24,417
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Параметры недвижимости в Моисеевщинский сельский Совет, Беларусь
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
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