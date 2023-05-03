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Беларусь
Минская область
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Луговослободской сельский Совет
Жильё в Луговослободской сельский Совет, Беларусь
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34 объекта найдено
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Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
134 м²
€ 59,032
Продается отличная дача рядом с Минском в 12 км от МКАД для КРУГЛОГОДИЧНОГО проживания. …
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
63 м²
€ 8,991
Уютное садовое товарищество! Удобно добираться :маршрутки, автобусы. Магазин на остановке и …
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
173 м²
Цена по запросу
Продаётся дом (незавершённое строение), 21 км от г. Минск, СТ "Наш Родник Плю…
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
42 м²
€ 10,807
Двухуровневый дачный дом в 20 минутах от Минска! Адрес: СТ Автотранспортник-2002 ⭕️ О …
Коттедж
Луговая Слобода, Беларусь
105 м²
€ 37,236
Продаётся дом в агрогородке Луговая Слобода. Отличное месторасположение: 15 км от МКАД в Мог…
Квартира 2 комнаты
Привольный, Беларусь
2 Количество комнат
54 м²
2/2 Этаж
€ 40,869
Двухкомнатная квартира в центре благоустроенного п. Привольный! Адрес: п. Привольный, ул. Юб…
Коттедж
Обчак, Беларусь
260 м²
€ 61,757
Обчак, Минский район, пригород Минска, 10 км от МКАД, Могилёвское направление, добротн…
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 27,241
Продается новый дом (готовность 80 %) в садовом товариществе в живописном месте ( до леса 10…
Квартира 1 комната
Замосточье, Беларусь
1 Количество комнат
40 м²
2/5 Этаж
€ 34,965
Продается 1 комнатная квартира с хорошим ремонтом в 15 минутах езды от Минска. …
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
173 м²
€ 54,492
Продаётся дом (незавершённое строение), 21 км от г. Минск, СТ "Наш Родник Плю…
Квартира 2 комнаты
Замосточье, Беларусь
2 Количество комнат
61 м²
3/5 Этаж
€ 50,859
Эту квартиру можно приобрести в кредит на следующих условиях: Перв. взнос в долларах/Сумма к…
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
183 м²
€ 115,340
Продаётся большой дом в аг.Луговая Слобода . Дом очень теплый в 2 этажа и …
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
119 м²
€ 41,686
Продается уютный и теплый дачный дом, с возможностью круглогодичного проживания, находящийся…
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
72 м²
€ 43,502
Уютный и современный дом недалеко от Минска - Современный дом 2020 года постройки в С…
Коттедж
Обчак, Беларусь
170 м²
€ 39,052
Продается незавершенное строение (коттедж) в д. Обчак, Могилевское направление, 10 км от МКА…
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
105 м²
€ 79,013
Мечтаете жить в частном доме вблизи городе? Тогда этот вариант идеально Вам подойдет! Просто…
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
33 м²
€ 24,521
Продается дача площадью 33.2 м.кв., участок 8 соток. Газ по улице, вода введена …
Квартира
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
39 м²
€ 25,429
Продается участок в красивом месте в окружении леса. На участке расположены полдома (состоя…
Дом
Луговая Слобода, Беларусь
147 м²
€ 68,114
Продаётся просторный дом в 15 км от МКАД. Готовый блочный дом с участком 10 соток, сделана ч…
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
111 м²
€ 21,343
Отличная, большая дача в 18 км от МКАД …
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
80 м²
€ 76,016
Трёхуровневый дом с участком 15 соток в СТ “Спутник”. - Участок расположен среди…
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
25 м²
€ 14,985
Продается дачный домик с баней площадью 25,1 кв.м. на участке 7,44 соток в СТ "Выпрабав…
Квартира 3 комнаты
Привольный, Беларусь
3 Количество комнат
78 м²
3/5 Этаж
€ 55,400
Если вы устали от шума мегаполиса и желаете после работы наслаждаться размеренной жизнью в с…
Коттедж
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
232 м²
€ 140,679
&…
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
40 м²
€ 14,985
Продается дом с участком в СТ "Выпрабавальник", п. Прывольны, 12 км. от МКАД. Учас…
Квартира
Привольный, Беларусь
65 м²
€ 68,114
Одноэтажный дом, 64,5 кв.м., 3 комнаты, кухня, с/у раздельный, облицован плиткой, отдельная …
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
180 м²
€ 52,221
Продается отличный дом для круглогодичного проживания неподалеку от БО Стайки 8,7 км от МКАД…
Дом
Луговая Слобода, Беларусь
147 м²
€ 48,134
Продается современный двух уровневый коттедж в живописном месте аг. Луговая Слобода. Коттедж…
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
59 м²
€ 22,614
Предлагаем Вашему вниманию прекрасную дачу в 18 км от Минска Могилевское направление&nb…
Дом
Луговослободской сельский Совет, Беларусь
69 м²
€ 49,951
Продается дом, который ждет своего хозяина. Фантастическое место: рядом пруд, река Сви…
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