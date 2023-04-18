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Купить недвижимость в Ленинский сельский Совет, Беларусь

8 объектов найдено
Домв Ленинский, Беларусь
Дом
Ленинский, Беларусь
49 м²
€ 17,843
Продается жилой дом в аг. Ленинский.   Одноуровневый деревянный дом 1960 года постройки…
Квартира 1 комнатав Ленинский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Ленинский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 3/5 Этаж
€ 9,104
1-комнатная квартира, санаторий Буг, 1979 г.п., 3 / 5 кирпич, 33,9 / 33,9 / 19,3 / 6,9, сану…
Домв Ленинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ленинский сельский Совет, Беларусь
37 м²
€ 36,415
Лот 6758. Ищете уединения? Место отдыха от города, где можно найти единение с природой? Новы…
Домв Ленинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ленинский сельский Совет, Беларусь
49 м²
€ 36,296
Покупая этот объект Вы не платите агентству комиссию! Предлагаем капитальный, построенный дл…
Домв Ленинский, Беларусь
Дом
Ленинский, Беларусь
66 м²
€ 17,843
Продается жилой деревянный дом 1960 года постройки с участком 19,5 соток. Дом одноуровневый …
Квартира 2 комнатыв Ленинский, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ленинский, Беларусь
2 Количество комнат 43 м² 2/2 Этаж
Цена по запросу
Продается светлая и уютная 2-х комнатная квартира в аг. Ленинский. Общая площадь 42,7 м.кв. …
Домв Ленинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ленинский сельский Совет, Беларусь
68 м²
€ 15,476
Лот 6260. В продаже жилой дом, расположенный в деревне Жабинковского района. Дом выполнен из…
Домв Ленинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ленинский сельский Совет, Беларусь
127 м²
€ 63,726
Дом под чистовую отделку в Жабинковском р-не. 2020 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 181,7 кв…

Параметры недвижимости в Ленинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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