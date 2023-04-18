Беларусь
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
ЖК «Променад». Там, где хочется жить!
MINSK WORLD Мой город. Мой мир
Новостройки
Квартиры в новостройках в Беларуси
Новые дома в Беларуси
Все новостройки в Беларуси
39
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Беларуси
Жилая
Квартира в Беларуси
Пентхаус
Дом в Беларуси
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Беларуси
Элитная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Беларуси
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Производство
Склад
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Беларуси
Найти агента в Беларуси
Агентства недвижимости в Беларуси
Агенты в Беларуси
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Беларуси
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Беларусь
Брестская область
Жабинковский район
Ленинский сельский Совет
Купить недвижимость в Ленинский сельский Совет, Беларусь
Очистить
8 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом
Ленинский, Беларусь
49 м²
€ 17,843
Продается жилой дом в аг. Ленинский. Одноуровневый деревянный дом 1960 года постройки…
Квартира 1 комната
Ленинский сельский Совет, Беларусь
1 Количество комнат
34 м²
3/5 Этаж
€ 9,104
1-комнатная квартира, санаторий Буг, 1979 г.п., 3 / 5 кирпич, 33,9 / 33,9 / 19,3 / 6,9, сану…
Дом
Ленинский сельский Совет, Беларусь
37 м²
€ 36,415
Лот 6758. Ищете уединения? Место отдыха от города, где можно найти единение с природой? Новы…
Дом
Ленинский сельский Совет, Беларусь
49 м²
€ 36,296
Покупая этот объект Вы не платите агентству комиссию! Предлагаем капитальный, построенный дл…
Дом
Ленинский, Беларусь
66 м²
€ 17,843
Продается жилой деревянный дом 1960 года постройки с участком 19,5 соток. Дом одноуровневый …
Квартира 2 комнаты
Ленинский, Беларусь
2 Количество комнат
43 м²
2/2 Этаж
Цена по запросу
Продается светлая и уютная 2-х комнатная квартира в аг. Ленинский. Общая площадь 42,7 м.кв. …
Дом
Ленинский сельский Совет, Беларусь
68 м²
€ 15,476
Лот 6260. В продаже жилой дом, расположенный в деревне Жабинковского района. Дом выполнен из…
Дом
Ленинский сельский Совет, Беларусь
127 м²
€ 63,726
Дом под чистовую отделку в Жабинковском р-не. 2020 г.п. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 181,7 кв…
Параметры недвижимости в Ленинский сельский Совет, Беларусь
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты