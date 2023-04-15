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Купить коттедж в Логойский сельский Совет, Беларусь

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5 объектов найдено
Коттеджв Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
429 м²
€ 629,531
Шикарный коттедж с отделкой в поселке клубного типа «Логожеск» (27 км. от Минска…
Коттеджв Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
479 м²
€ 404,377
Шикарный коттедж с отделкой в поселок клубного типа «Логожеск» (27 км. от Минска…
Коттеджв Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
154 м²
€ 94,565
Продается коттедж с баней в СТ Фантазия-Силичи, 25 км от МКАД по Логойскому направлению. Уча…
Коттеджв Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
245 м²
€ 78,354
Продается 2 этажный коттедж на окраине г. Логойска (д.Терховичи). Площадь застройки 275,4 кв…
Коттеджв Логойский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Логойский сельский Совет, Беларусь
370 м²
Цена по запросу
Статусный  коттедж в перспективном  и живописном месте д. Медухово , ул. Лесная. О…

Параметры недвижимости в Логойский сельский Совет, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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