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Купить недвижимость в Кривлянский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Кривляны, Беларусь
Дом
Кривляны, Беларусь
54 м²
€ 9,567
Покупая этот объект - Вы не платите агентству комиссию! Продаётся загородный дом в агрогород…
Домв Кривлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кривлянский сельский Совет, Беларусь
54 м²
€ 9,112
Лот 6784. Дом в в агрогородке Жабинковского района. Небольшой населенный пункт (около 400 че…

Параметры недвижимости в Кривлянский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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