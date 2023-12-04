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Жильё в Крапивенский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Дом с мебелью, с гаражом, с баней в Крапивенский сельский Совет, Беларусь
Дом с мебелью, с гаражом, с баней
Крапивенский сельский Совет, Беларусь
Площадь 54 м²
€11,038
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Параметры недвижимости в Крапивенский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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