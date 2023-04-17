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Беларусь
Брестская область
Брестский район
Клейниковский сельский Совет
Купить недвижимость в Клейниковский сельский Совет, Беларусь
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11 объектов найдено
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Дом
Клейники, Беларусь
306 м²
€ 93,768
Лот 7045. Какие мысли у Вас возникают, когда вы читаете в описании к дому, что он «стр…
Дом
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
35 м²
€ 22,668
Лот 6855. В продаже дачный дом с мансардой 1991 года постройки в садовом товариществе за Кле…
Дом
Клейники, Беларусь
€ 28,221
Лот 6724. В продаже участок с домом под реконструкцию в районе деревни Клейники. Участок пря…
Дом
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
120 м²
€ 57,353
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию! Продаём …
Дом
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
192 м²
€ 77,381
Покупая этот объект Вы не платите агентству комиссию! В заповедной зоне вблизи города Бреста…
Дом
Клейники, Беларусь
202 м²
€ 34,594
Лот 5477. Коробка жилого дома в Клейниковском сельском совете Брестского района. От черты г.…
Дом
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
103 м²
€ 41,877
Продается жилой дом мансардного типа в пригороде г. Бреста (д. Теребунь). Общая площадь трех…
Дом
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
103 м²
€ 41,877
Мы работаем от собственника! Покупая этот объект, Вы не платите агентству комиссию!Жилой дом…
Дом
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
110 м²
€ 57,353
Жилой дом в Брестском р-не. 1990 г.п., реконструкция 2014 г. 1 этаж, мансарда. Общ.СНБ - 109…
Дом
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
55 м²
€ 15,021
ЛОТ 3447. Земельный участок для садоводства и садовый домик в ближайшем пригороде Бреста. Са…
Дом
Клейниковский сельский Совет, Беларусь
110 м²
€ 57,353
Лот 4113. Продается уютный теплый жилой дом, расположенный в Клейниковском сельском совете в…
Параметры недвижимости в Клейниковский сельский Совет, Беларусь
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