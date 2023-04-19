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Купить недвижимость в Кировский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Кировский сельский Совет, Беларусь
Дом
Кировский сельский Совет, Беларусь
59 м²
€ 11,845
Продаётся дом в д. Великое Журово, возле г. Слуцка. Дом - 1980 года постройки. Общая площадь…
Домв Клепчаны, Беларусь
Дом
Клепчаны, Беларусь
72 м²
€ 18,679
Продается жилой дом в д.клепчаны Слуцкого района, в 5 км от г.Слуцка, в 100 км от МКАД. Площ…

Параметры недвижимости в Кировский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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