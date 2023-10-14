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Коттеджи в Каменецкий район, Беларусь

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1 объект найдено
Коттедж новое здание в Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж новое здание
Дмитровичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 160 м²
Коттедж находится в красивейшем месте Беларуси- Беловежской Пуще!   В 40 км от г. Бреста и 1…
€65,161

Параметры недвижимости в Каменецкий район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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