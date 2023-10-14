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Жильё в Кадинский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Коттедж в Кадинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Кадинский сельский Совет, Беларусь
Площадь 350 м²
Продается коттедж в поселке Любуж. Общей площадью 350 м кв.,жилой 140 м.кв. Дерево обложено …
€56,124
Квартира 3 комнаты в Кадино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Кадино, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 56 м²
Этаж 3/3
Продаётся тёплая, чистая, светлая 3-комантная квартира в агрогородке Кадино. В квартире отли…
€25,208

Параметры недвижимости в Кадинский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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