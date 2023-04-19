Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Минская область
  4. Слуцкий район
  5. Исернский сельский Совет

Купить недвижимость в Исернский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Великая Слива, Беларусь
Дом
Великая Слива, Беларусь
70 м²
€ 8,656
Продажа жилого дома в д. Великая Слива, в 12 км от Слуцка, со всей инфраструктурой: 3 магази…
Квартира 2 комнатыв Исернский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Исернский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 60 м² 1/1 Этаж
€ 14,578
Уютная 2-х комнатная квартира в СТ Калий! Адрес: д. Малый Быков, ул. ст. Калий-3 ❤️ Комфортн…

Параметры недвижимости в Исернский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти