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Жильё в Ильянский сельский Совет, Беларусь

9 объектов найдено
Дом в Ильянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ильянский сельский Совет, Беларусь
49 м²
€ 11,265
Дом в тихом месте с выходом к реке Илия. Адрес: д. Козлы, ул. Центральная. ❤️Дом находится в…
Дом в Ильянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ильянский сельский Совет, Беларусь
118 м²
€ 19,826
Квартира 3 комнаты в Илья, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Илья, Беларусь
3 Количество комнат 68 м² 1/1 Этаж
€ 25,143
❤️ Комфортная квартира с грамотно продуманной планировкой и ремонтом позволит заселиться в п…
Дом в Ильянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ильянский сельский Совет, Беларусь
47 м²
€ 11,265
Продается хороший загородный дом в деревне недалеко от аг. Илья (1,5 км) Хорошее состояние, …
Дом в Ильянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ильянский сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 1,712
Стайки — деревня в Вилейском районе Минской области Беларуси.  Участок находится …
Дом в Ильянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ильянский сельский Совет, Беларусь
62 м²
€ 11,706
ВРЕМЯ покупать загородную недвижимость Экологичный Домик в деревне! От Минска до дома асфаль…
Дом в Ильянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ильянский сельский Совет, Беларусь
69 м²
€ 13,067
Дом для большой дружной семьи в живописном месте. Расположен в начале деревни Стайки. Участ…
Квартира 4 комнаты в Партизанский, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Партизанский, Беларусь
4 Количество комнат 78 м² 1/5 Этаж
€ 19,826
 Большая просторная квартира со всеми удобствами! Дом кирпичный. Первый высокий этаж. Ч…
Дом в Илья, Беларусь
Дом
Илья, Беларусь
48 м²
€ 13,428
Продается хороший жилой дом в аг. Илья, ул. Советская, 157. Минская обл., Вилейский р-н, 58 …

Параметры недвижимости в Ильянский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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