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Купить недвижимость в Гресский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Домв Греск, Беларусь
Дом
Греск, Беларусь
74 м²
€ 27,461
Продаётся жилой дом в 74 км от МКАД по Слуцкому направлению. Новый проект развития агроусадь…
Домв Греск, Беларусь
Дом
Греск, Беларусь
96 м²
€ 15,561
Продается дом с удобствами, газовым отоплением в аг. Греск, Слуцкого района, в 80 км от МКАД…
Домв Гресский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гресский сельский Совет, Беларусь
39 м²
€ 5,492
Продаётся дом в д.Борок Слуцкого района. На участке: хоз. постройки, колодец, сад с плодовым…
Домв Греск, Беларусь
Дом
Греск, Беларусь
60 м²
€ 3,845
Продается жилой дом-дача из бруса под Слуцком в аг. Греск. Комнаты: 26.6 кв.м. - есть камин…

Параметры недвижимости в Гресский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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