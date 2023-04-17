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Купить недвижимость в Гожский сельский Совет, Беларусь

7 объектов найдено
Домв Гожский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гожский сельский Совет, Беларусь
103 м²
€ 28,677
— Местоположение и инфраструктура: Западная Беларусь, Гродненская область, Гродненский…
Домв Гожский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гожский сельский Совет, Беларусь
164 м²
€ 50,070
• Местоположение и инфраструктура: Гродненская область, Гродненский район, Гожский с/с,…
Дом 5 комнатв Гожский сельский Совет, Беларусь
Дом 5 комнат
Гожский сельский Совет, Беларусь
5 Количество комнат 164 м² Количество этажей 2
€ 50,070
• Местоположение и инфраструктура: Гродненская область, Гродненский район, Гожский с/с,…
Домв Гожский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гожский сельский Совет, Беларусь
92 м²
€ 57,353
В продаже одноэтажный дом-дача с мансардой и террасой, расположен вблизи соснового реликтово…
Домв Гожский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гожский сельский Совет, Беларусь
81 м²
€ 30,679
Продается жилой дом в деревне Польница Гожского сельского Совета. Дом расположен на земельно…
Домв Гожский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гожский сельский Совет, Беларусь
89 м²
€ 26,401
Продается в д.Цидовичи (Гожский с/с,) на земельном участке площадью 19 соток незавершенный с…
Дом 3 комнатыв Гожский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Гожский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 89 м² Количество этажей 1
€ 26,401
Продается в д.Цидовичи (Гожский с/с,) на земельном участке площадью 19 соток незавершенный с…

Параметры недвижимости в Гожский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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