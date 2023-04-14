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Купить коттедж в Гомель, Беларусь

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5 объектов найдено
Коттеджв Гомель, Беларусь
Коттедж
Гомель, Беларусь
229 м²
€ 99,530
Современный коттедж в посёлке Победа. Строительство: 2009-2014 гг. Фундамент: жб блоки. Стен…
Коттеджв Гомель, Беларусь
Коттедж
Гомель, Беларусь
229 м²
€ 74,195
Одинокий дом срочно ищет заботливого хозяина! Расположен в тихом уютном уголке города. …
Коттеджв Гомель, Беларусь
Коттедж
Гомель, Беларусь
262 м²
€ 162,867
Продаётся энергоэффективный дом в спальном районе. К постройке дома подходили с умом (всё пр…
Коттеджв Гомель, Беларусь
Коттедж
Гомель, Беларусь
274 м²
Цена по запросу
Настоящий дворец с роскошной начинкой! Фундаментальное  строение 351.8 м2  2004 го…
Коттеджв Гомель, Беларусь
Коттедж
Гомель, Беларусь
279 м²
€ 38,002
Незавершенное законсервированное капитальное строение в ХИМЫ-1(Центр радиационной медицины).…

Параметры недвижимости в Гомель, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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