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Коттеджи в Гомельской области, Беларусь

Гомель
5
Калинковичи
1
Мозырь
1
Поколюбичский сельский Совет
1
Речица
1
Чёнковский сельский Совет
1
Коттедж В архив
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10 объектов найдено
Коттедж в Гомель, Беларусь
Коттедж
Гомель, Беларусь
262 м²
€ 162,213
Продаётся энергоэффективный дом в спальном районе. К постройке дома подходили с умом (всё пр…
Коттедж в Мозырь, Беларусь
Коттедж
Мозырь, Беларусь
404 м²
€ 148,696
Коттедж, расположенный по адресу Гомельская обл., Мозырьский р-н, г. Мозырь, ул. Нелидова&nb…
Коттедж в Гомель, Беларусь
Коттедж
Гомель, Беларусь
229 м²
€ 99,130
Современный коттедж в посёлке Победа. Строительство: 2009-2014 гг. Фундамент: жб блоки. Стен…
Коттедж в Чёнки, Беларусь
Коттедж
Чёнки, Беларусь
116 м²
€ 135,178
Продается уютный, современный коттедж на красивом участке в самом центре курортной зоны &quo…
Коттедж в Гомель, Беларусь
Коттедж
Гомель, Беларусь
229 м²
€ 73,897
Одинокий дом срочно ищет заботливого хозяина! Расположен в тихом уютном уголке города. …
Коттедж в Речица, Беларусь
Коттедж
Речица, Беларусь
194 м²
€ 107,241
  Новая жизнь начинается с нового дома!  3Д  тур : https://my.matterport.com/…
Коттедж в Гомель, Беларусь
Коттедж
Гомель, Беларусь
274 м²
Цена по запросу
Настоящий дворец с роскошной начинкой! Фундаментальное  строение 351.8 м2  2004 го…
Коттедж в Поколюбичи, Беларусь
Коттедж
Поколюбичи, Беларусь
220 м²
€ 129,771
Продается просторный  двухэтажный  коттедж  в Поколюбичах  по ул. Серков…
Коттедж в Калинковичи, Беларусь
Коттедж
Калинковичи, Беларусь
232 м²
€ 171,225
Коттедж в Гомель, Беларусь
Коттедж
Гомель, Беларусь
279 м²
€ 37,850
Незавершенное законсервированное капитальное строение в ХИМЫ-1(Центр радиационной медицины).…

Параметры недвижимости в Гомельской области, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитная
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