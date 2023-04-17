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Гливинский сельский Совет
Купить недвижимость в Гливинский сельский Совет, Беларусь
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16 объектов найдено
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Дом
Гора, Беларусь
32 м²
€ 22,427
Дом в д. Гора с большим участком! Адрес: д. Гора, ул. Горская. ❤️Жизнь за городом — эт…
Дом
Гливинский сельский Совет, Беларусь
37 м²
€ 4,053
Продается участок в аренде с деревянным старым домом из сруба. В доме на данный момент никто…
Дом
Гливинский сельский Совет, Беларусь
43 м²
€ 10,358
Продается дача с мансардным утепленным этажом в дачном кооперативе «Дубовый Лог»…
Дом
Гливинский сельский Совет, Беларусь
127 м²
€ 56,744
Продается уютный дом в красивом месте вдали от городской суеты! Рядом грибной и я…
Коттедж
Гливин, Беларусь
159 м²
€ 122,495
Внимание продается новый комфортабельный коттедж. Живописное место для жизни и отдыха у реки…
Дом
Гливин, Беларусь
118 м²
€ 25,670
Продается недостроенный дом в центре д.Гливин! 65 км от МКАД Ссылка на Тик Ток: https://vm.t…
Дом
Черневичи, Беларусь
99 м²
€ 6,215
Дом в тихом живописном месте. Свет в доме, вода подведена к участку, две печки. Дом из крепк…
Дом
Черневичи, Беларусь
31 м²
€ 10,358
Продажа бревенчатого дома с участком в Борисовском районе! Адрес: д. Черневичи, ул. Сов…
Дом
Гливин, Беларусь
77 м²
€ 40,441
Жилой дом в д. Гливин в 6 км от Борисова Адрес: д. Гливин, ул. Молодежная ⭕️ О Вашем бу…
Дом
Гливин, Беларусь
72 м²
€ 72,056
Продается новый комфортабельный, жилой дом в д.Гливин в 5 км от Борисова. Дом кирпичный с бл…
Дом
Гора, Беларусь
60 м²
€ 15,132
Продается дача с ровным участком в садовом товариществе «Плиса» (д. Гора) в 79 к…
Дом
Гливинский сельский Совет, Беларусь
106 м²
€ 38,640
Продается современный коттедж для круглогодичного проживания в деревне Осово в 30 км от Бори…
Дом
Гливинский сельский Совет, Беларусь
108 м²
€ 98,987
Эксклюзивный дом в живописном месте Адрес: д. Белино, ул. Центральная ⭕️ О Вашем будущем уча…
Дом
Гора, Беларусь
70 м²
€ 23,238
ВНИМАНИЕ!!! Продам дом в деревне Гора, недалеко от города. &…
Дом
Забашевичи, Беларусь
51 м²
€ 11,709
Внимание !Новый объект на рынке недвижимости! Продается дом Борисовский р-н ,Гливинский с/с …
Дом
Гливинский сельский Совет, Беларусь
17 м²
€ 23,418
Продается отличный участок в прекрасном живописном месте, рядом с лесом, прямо на берегу р. …
Параметры недвижимости в Гливинский сельский Совет, Беларусь
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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