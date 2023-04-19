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Купить недвижимость в Эйсмонтовский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Эйсмонтовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Эйсмонтовский сельский Совет, Беларусь
85 м²
€ 16,476
Продается жилой дом расположенный на окраине  деревни Жукевичи. Берестовицкого района (…
Квартира 2 комнатыв Большие Эйсмонты, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Большие Эйсмонты, Беларусь
2 Количество комнат 41 м² Количество этажей 2
€ 9,154
Местоположение: агрогородок Большие Эйсмонты, в 45 км от г. Гродно. Тихое, экологически чист…
Домв Эйсмонтовский сельский Совет, Беларусь
Дом
Эйсмонтовский сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 27,369
Продается дом, с гостевым домом-баней у берега реки Свислочь, деревня Ярмоличи,в направлении…

Параметры недвижимости в Эйсмонтовский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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