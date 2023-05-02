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Беларусь
Минская область
Узденский район
Дещенский сельский Совет
Жильё в Дещенский сельский Совет, Беларусь
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17 объектов найдено
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Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
77 м²
€ 24,889
Двухэтажный кирпичный дом в СТ Чистая Криница! Адрес: СТ Чистая Криница ❤️ Двухэтажный дачны…
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
100 м²
€ 12,763
Продается двухэтажный дом в СТ Контакт Адрес: СТ "Контакт" ⭕️ О Вашем будущем доме…
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
75 м²
€ 11,578
Продается дача по Слуцкой трассе, 43 км от МКАД в красивом лесном массиве. Дом 2014 года пос…
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
95 м²
€ 17,778
Продаётся дачный участок 11,78 соток с двухэтажным садовым домом в 40 км от Минска. С/…
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
122 м²
€ 34,644
Продается 2-х этажный бревенчатый дом в д. Миколка Узденского района, 41 км от МКАД в Слуцко…
Дом
Дещенка, Беларусь
210 м²
€ 80,228
Продается жилой дом по адресу: Минская обл., Узденский р-н, Дещенский с/с, аг. Дещенка. Совр…
Дом
Дещенка, Беларусь
127 м²
€ 75,578
Предлагается великолепный современный дом в пригороде Минска! аг. Дещенка расположен в Узден…
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 25,527
Уютный дом со всеми удобствами для круглогодичного проживания в деревне Володьки. От Минска …
Коттедж
Дещенский сельский Совет, Беларусь
161 м²
€ 51,054
Коттедж расположен в живописном месте, рядом с водоемом и лесом, в деревне Володьки 32 км от…
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
96 м²
€ 41,481
Продается в 37 км от МКАД, Слуцкое направление, Минская область, Узденский район, Дещенский …
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
66 м²
€ 29,174
Дом в д.Теплень (Короневские), Узденский р-н, Минская обл, Слуцкое направление, 35км от МКАД…
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
95 м²
€ 22,336
Продается дача в СТ «Журавинка-ягода&raq…
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
120 м²
€ 45,128
Прекрасный загородный дом в американском стиле ждет Вас! Спешите!!! Дом расположен в СТ &quo…
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
284 м²
€ 31,909
Продается недостроенный дом по Слуцкому направлению. Дом из кирпича, в 3 уровня: 3-й э…
Дом
Дещенский сельский Совет, Беларусь
23 м²
€ 9,117
Продается уютная дача в живописном месте, в СТ «Верас-Калибр», рядом с д. Тристе…
Квартира 1 комната
Дещенка, Беларусь
1 Количество комнат
39 м²
4/4 Этаж
€ 19,145
Просторная однокомнатная квартира, площадь комнаты 17,7м.кв, кухни 8,2м.кв, большой прямоуго…
Коттедж
Дещенский сельский Совет, Беларусь
98 м²
€ 25,983
Для загородной жизни в деревне Дегтяное Узденского района предлагается жилой дом со степенью…
Параметры недвижимости в Дещенский сельский Совет, Беларусь
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