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Жильё в Дубровенский сельский Совет, Беларусь

6 объектов найдено
Дом в Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дубровенский сельский Совет, Беларусь
82 м²
€ 15,951
 Продается двухэтажная дача в районе деревни Новоселки.  На участке двухэтажный ки…
Дом в Дубровня, Беларусь
Дом
Дубровня, Беларусь
245 м²
€ 63,083
Продаётся 2 этажный коттедж в д. Дубровня (1км от г.Лида). Общая площадь: 244,7 м.кв., жилая…
Дом в Первомайский, Беларусь
Дом
Первомайский, Беларусь
89 м²
€ 24,783
Данный объект настолько уникален, что его можно использовать как для проживания, так и для р…
Дом в Дубровня, Беларусь
Дом
Дубровня, Беларусь
319 м²
€ 70,292
Продаётся 2 этажный коттедж в д.Дубровня (1км от г.Лида). Общая площадь: 319,3 м.кв., жилая …
Дом в Дубровенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дубровенский сельский Совет, Беларусь
45 м²
€ 10,364
Продается двухэтажная дача в р-не деревни Новоселки (с/т «Мелиоратор»). На участке кирпичный…
Дом в Дубровня, Беларусь
Дом
Дубровня, Беларусь
81 м²
€ 31,541
Продается участок (40 соток в частной собственности) с незавершенным строительством жилого д…

Параметры недвижимости в Дубровенский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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