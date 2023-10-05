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Жильё в Дубненский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Дом в Дубно, Беларусь
Дом
Дубно, Беларусь
Площадь 69 м²
Продается дом рядом с р. Неман. Мостовский р-н, аг. Дубно. Дом деревянный. Электроэнергия — …
€5,711
Дом 1 комната в Дубно, Беларусь
Дом 1 комната
Дубно, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Продается дом рядом с р. Неман. Мостовский р-н, аг. Дубно. Дом деревянный. Электроэнергия…
€5,711

Параметры недвижимости в Дубненский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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