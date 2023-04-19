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Купить недвижимость в Дашковский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Коттеджв Межисетки, Беларусь
Коттедж
Межисетки, Беларусь
112 м²
€ 29,292
Предлагаем Вашему вниманию дом в Межисетках, общей площадью 112м.кв. Все коммуникации в доме…
Домв Межисетки, Беларусь
Дом
Межисетки, Беларусь
107 м²
€ 32,953
Продается дом в Межисетках. Общая площадь 107м.кв., половина дома -дерево обложено кирпичом,…
Домв Дашковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Дашковский сельский Совет, Беларусь
€ 14,646
Продаётся шикарная двухэтажная дача в садовом товариществе Стайки Дашковского с/с Могилёвско…

Параметры недвижимости в Дашковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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