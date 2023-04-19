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Купить недвижимость в Далёковский сельский Совет, Беларусь

3 объекта найдено
Домв Далёковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Далёковский сельский Совет, Беларусь
86 м²
€ 68,561
Эксклюзивное предложение:  жилой дом (агроусадьба), 2017 года постройки в необыкновенно…
Домв Далёковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Далёковский сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 81,467
Продается хутор в д.Розалиново Давно хотели спрятаться от людей, но с комфортом?  Так, …
Домв Далёковский сельский Совет, Беларусь
Дом
Далёковский сельский Совет, Беларусь
146 м²
€ 73,137
Давно ищете дом на первой береговой линии? Наш дом именно для вас! На зорьке сварили кофейку…

Параметры недвижимости в Далёковский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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