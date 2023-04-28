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Добринёвский сельский Совет
Жильё в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
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16 объектов найдено
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Дом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
175 м²
€ 61,641
Продается просторный дом в д. Гореновка. Дзержинский р-н, 22 км от МКАД по Слуцкому направле…
Дом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
63 м²
€ 19,036
Продается домик в садовом товариществе "Наша Дача", рядом с деревней Озеро! Адрес:…
Дом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
120 м²
€ 13,144
Трёхуровневый дачный дом в живописном СТ Полёт! Адрес: СТ "Полёт" ❤️Полностью гото…
Дом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
78 м²
€ 13,597
Продается дом в 25 км от Минска в Брестском направлении. Дом под вашу отделку. Участок…
Дом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
186 м²
€ 126,184
Двухуровневый коттедж у леса в д. Владимирово! Адрес: д. Владимирово, ул. Центральная ❤️Двух…
Дом
Даниловичи, Беларусь
158 м²
Цена по запросу
Продается хороший дом рядом с озером в д. Узречье. Минская обл., Дзержинский р-н, 33 км…
Коттедж
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
195 м²
€ 45,234
Продается добротный большой дом в д. Суходолы недалеко от Минска. Требуется чист…
Дом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
127 м²
€ 31,637
Мечтаете о загородном доме в тихом и живописном месте, о природе, о пении птиц? Тогда наше п…
Дом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
69 м²
€ 23,116
Устали от шумного мегаполиса? Надоело дышать выхлопным газом и смотреть на серые дома? СТ `П…
Дом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
55 м²
€ 18,039
Продается дачный дом в с/т "Рябинка", Дзержинский р-н, Брестское направление,…
Дом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
244 м²
€ 67,987
Продается участок в частной собственности с жилым домом. Участок 21 сотка + ещё один участок…
Дом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 67,080
Продается дом в живописном месте готовый для проживания вблизи водохранилища Даниловичское и…
Дом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
63 м²
€ 34,447
Продается добротный жилой дом в д. Победное. Минская обл., Дзержинский р-н, 24 км от МКАД. &…
Квартира 3 комнаты
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат
66 м²
2/2 Этаж
€ 22,662
Продается трехкомнатная квартира в деревне Боровики Дзержинского р-на 25 км от МКАД Общая пл…
Дом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
49 м²
€ 38,073
Продается хороший новый дом в д. Старина, Дзержинского района, Минской обл., Слуцк…
Дом
Добринёвский сельский Совет, Беларусь
311 м²
€ 67,987
Продается дом в д. Гореновка Дзержинский район, 22 км от МКАД Слуцкое направление, 27 км Бре…
Параметры недвижимости в Добринёвский сельский Совет, Беларусь
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