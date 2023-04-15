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Купить коттедж в Червенский район, Беларусь

Клинокский сельский Совет
3
Смиловичский сельский Совет
3
Смиловичи
2
Коттедж В архив
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6 объектов найдено
Коттеджв Смиловичи, Беларусь
Коттедж
Смиловичи, Беларусь
235 м²
€ 148,602
Продаётся уютный коттедж с удобной планировкой в 25 км от Минска. Дом возводился с использо…
Коттеджв Турец, Беларусь
Коттедж
Турец, Беларусь
122 м²
€ 85,559
Коттеджв Смиловичи, Беларусь
Коттедж
Смиловичи, Беларусь
135 м²
€ 67,546
Продается отличный коттедж в гп. Смиловичи 25 км. от Минска. Участок 15 соток, огорожен, уст…
Коттеджв Клинокский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Клинокский сельский Совет, Беларусь
160 м²
€ 130,589
Продаётся комфортабельный коттедж в д. Убель (40 км от МКАД)! Предлагаем к приобретению уютн…
Коттеджв Смиловичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Смиловичский сельский Совет, Беларусь
218 м²
€ 77,453
Продаётся новый стильный современный энергоэффективный коттедж вблизи "Минска" в д…
Коттеджв Турец, Беларусь
Коттедж
Турец, Беларусь
204 м²
€ 76,552
Продается коттедж в Червенском районе ! Червенский район, Клинокский с/c, д. Турец, Мог…

Параметры недвижимости в Червенский район, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
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