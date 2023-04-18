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Купить недвижимость в Хотлянский сельский Совет, Беларусь

6 объектов найдено
Домв Хотляны, Беларусь
Дом
Хотляны, Беларусь
99 м²
€ 39,361
Продается 3-х  комнатная  квартира в двухэтажном блочном блокированном жилом доме …
Домв Хотлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотлянский сельский Совет, Беларусь
68 м²
€ 18,307
Продаётся хутор в тихом живописном месте. Участок идеально подходит для ведения подсобного х…
Домв Хотляны, Беларусь
Дом
Хотляны, Беларусь
90 м²
€ 37,987
Блочный двухэтажный дом в агрогородке Хотляны Адрес: д.Хотляны, ул.1-ая ❤️ Отличный двухэтаж…
Домв Хотлянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хотлянский сельский Совет, Беларусь
65 м²
€ 8,696
Продается жилой дом дачу или под постоянное проживание. Дом из сруба. Состоит из двух частей…
Квартирав Хотляны, Беларусь
Квартира
Хотляны, Беларусь
95 м²
€ 30,207
Дом панельный. Квартира занимает весь второй этаж. Отдельный вход. Газ, водопровод, канализа…
Квартира 3 комнатыв Хотляны, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Хотляны, Беларусь
3 Количество комнат 95 м² Количество этажей 2
€ 30,207
Продаётся 3-комнатная квартира в блокированном жилом доме в аг. Хотляны.   Дом пан…

Параметры недвижимости в Хотлянский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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