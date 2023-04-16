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Купить недвижимость в Хатежинский сельский Совет, Беларусь

31 объект найдено
Домв Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
170 м²
€ 62,959
Продаётся садовый домик в живописном месте ! Адрес: СТ "Моя отрада" ❤️ Объект нахо…
Домв Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
117 м²
€ 62,779
Выгодное предложение!   Предлагается дача в идеальном месторасположении от Минска, в СТ…
Домв Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
12 м²
€ 37,784
 Продаётся небольшой дом в живописном месте недалеко от Минска возле д.Закаблуки в …
Домв Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
90 м²
€ 62,148
Продается добротный новый дом в СТ "Маяк" д. Дубенцы Минского района Минской облас…
Квартира 3 комнатыв Хатежино, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Хатежино, Беларусь
3 Количество комнат 68 м² 1/3 Этаж
€ 67,552
Современная стильная квартира со свежим ремонтом в скандинавском стиле. Агрогородок Хатежино…
Домв Хатежино, Беларусь
Дом
Хатежино, Беларусь
282 м²
€ 126,098
Продаём просторный, уютный и солнечный дом для большой и дружной семьи!  аг.Хатежино, у…
Коттеджв Хатежино, Беларусь
Коттедж
Хатежино, Беларусь
200 м²
€ 130,601
Дом в новом коттеджном поселке Хатежино. Всё инженерные сети заведены в дом , электрика разв…
Квартира 1 комнатав Хатежино, Беларусь
Квартира 1 комната
Хатежино, Беларусь
1 Количество комнат 43 м² 5/5 Этаж
€ 43,143
В квартире выполнен качественный ремонт. Установлены стеклопакеты, металлическая дверь. Обор…
Коттеджв Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
212 м²
€ 297,230
❤️  Вы ищите дом своей мечты - Вам к нам!!!!! Продаётся качественный коттедж в&nb…
Коттеджв Хатежино, Беларусь
Коттедж
Хатежино, Беларусь
218 м²
Цена по запросу
Продаётся современный коттедж в Хатежино! 313/218/113 Введён в эксплуатацию. Угловой участок…
Коттеджв Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
123 м²
€ 135,015
Продается комфортный дом в пригороде города Минска (СТ «Новая веска-1993»). …
Коттеджв Хатежино, Беларусь
Коттедж
Хатежино, Беларусь
218 м²
€ 153,029
Продаётся современный коттедж в Хатежино! 313/218/113  Введён в эксплуатацию.  Угл…
Домв Хатежино, Беларусь
Дом
Хатежино, Беларусь
78 м²
€ 89,890
Продается старый дом с участком 70 соток по Раковскому направлению в 7 км от МКАД а.г Хтежин…
Домв Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 61,247
Продается большой участок с домом и хоз постройками в жипописном месте. На таких территориях…
Домв Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
381 м²
€ 801,621
Современный комфортный загородный дом по индивидуальному проекту в экологически чистом приго…
Коттеджв Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
100 м²
€ 99,077
Продается коттедж с баней в д. Гаище, 11 км от МКАД по Раковскому направлению. Участок 11 со…
Домв Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
12 м²
€ 26,931
Садовый домик расположен на ровном участке трапециевидной формы 10 соток в СТ "Моя отра…
Коттеджв Хатежино, Беларусь
Коттедж
Хатежино, Беларусь
260 м²
€ 157,622
Продается отличный коттедж в пригороде Минска, в аг. Хатежино. Минская обл., Минский р-…
Домв Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
100 м²
€ 31,434
Дом находится (коробка) в тихом, живописном месте в 15 км. от МКАД по Раковскому направлению…
Домв Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
€ 9,818
ДАЧА в 15 км от МКАД Тихое место в лесном массиве, удобные подъездные пути. Участок располож…
Домв Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
54 м²
€ 33,236
Продаётся шикарный участок 25 соток в д. Козловка рядом с Минском. Дом: деревянный сруб, ота…
Коттеджв Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
145 м²
€ 60,347
Продаётся отличный коттедж с просторным земельным участком 20 соток в д.Васьковщина(Хатежино…
Домв Хатежино, Беларусь
Дом
Хатежино, Беларусь
144 м²
€ 77,460
Продается дом на финальной стадии строительства. Участок 15 соток правильной формы.  А…
Домв Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
29 м²
€ 39,541
Дом расположен на ровном участке правильной формы 10 соток в СТ "Моя отрада", всег…
Домв Хатежино, Беларусь
Дом
Хатежино, Беларусь
105 м²
€ 54,042
Продается земельный участок с незавершенным домом в элитной части застройки в аг. Хатежино.&…
Коттеджв Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
145 м²
€ 60,347
Продаётся отличный коттедж с просторным земельным участком 20 соток в д.Васьковщина(Хатежино…
Коттеджв Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
206 м²
€ 148,615
Продаётся двухэтажный коттедж в центре д. Козловка, 15 км. от МКАД (Гродненское направление)…
Коттеджв Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
225 м²
€ 148,615
Продаётся стильный современный коттедж с земельным участком 20 соток в д.Птичь(Хатежино), ул…
Домв Хатежинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Хатежинский сельский Совет, Беларусь
€ 49,538
Продается дача/дом в садовом товариществе "Моя отрада" недалеко от Минска (рядом д…
Коттеджв Старое Село, Беларусь
Коттедж
Старое Село, Беларусь
300 м²
€ 89,169
Продается коттедж в д. Старое Село, ул. Звездная, 24, 13 км от МКАД по Раковскому направлени…

Параметры недвижимости в Хатежинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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