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Купить недвижимость в Бокшицкий сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
40 м²
€ 6,378
Продажа дома в деревне Новая Нива. Адрес: д. Новая Нива, ул. Надречнаяере ❤️Отличное место д…
Домв Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Бокшицкий сельский Совет, Беларусь
56 м²
€ 9,840
Продается жилой дом в аг. Заполье Слуцкого района, в 4 км от Слуцка, в 89 км от МКАД в Слуцк…

Параметры недвижимости в Бокшицкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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