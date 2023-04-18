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Купить недвижимость в Беличский сельский Совет, Беларусь

8 объектов найдено
Домв Квасыничи, Беларусь
Дом
Квасыничи, Беларусь
42 м²
€ 12,654
Продажа дом в 9-ти км. от Слуцка Адрес: д. Квасыничи, ул. Центральная ❤️Бревенчатый экологич…
Домв Беличский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беличский сельский Совет, Беларусь
73 м²
€ 15,931
Продается уютный жилой дом для дружной семьи с баней, хозпостройками и гаражом. Вода в доме,…
Домв Беличи, Беларусь
Дом
Беличи, Беларусь
74 м²
€ 15,021
Продается большой дом с удобствами в д. Беличи Слуцкого района, 15 км от Слуцка. Паровое ото…
Коттеджв Квасыничи, Беларусь
Коттедж
Квасыничи, Беларусь
93 м²
€ 36,324
Продаётся жилой дом в д. Квасыничи. Общая площадь - 93.2 м2, жилая - 56.6 м2, кухня - 9.0 м2…
Квартира 2 комнатыв Квасыничи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Квасыничи, Беларусь
2 Количество комнат 55 м² 1/3 Этаж
€ 15,385
Продается отличная двухкомнатная квартира с сараем в д. Квасыничи (Слуцкий р-н, 105 км от МК…
Домв Беличский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беличский сельский Совет, Беларусь
58 м²
€ 7,283
Продажа дома в д.Евличи Слуцкого района, в 15км от Слуцка. Дом кирпичный, крыша - шифер, ото…
Домв Квасыничи, Беларусь
Дом
Квасыничи, Беларусь
61 м²
€ 10,924
Продаётся жилой дом в д. Квасыничи, от Слуцка 10 км. Дом из бруса. Пристройка блочная. Общая…
Домв Беличский сельский Совет, Беларусь
Дом
Беличский сельский Совет, Беларусь
60 м²
€ 5,917
Продаётся дом в д. Мащицы, Слуцкого р-на. Земельный  участок 30 соток. На участке: погр…

Параметры недвижимости в Беличский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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