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Купить недвижимость в Борщёвский сельский Совет, Беларусь

2 объекта найдено
Домв Борщёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Борщёвский сельский Совет, Беларусь
47 м²
€ 9,749
Продаётся уютный одноэтажный садовый дом с жилой мансардой. Дом в отличном состоянии, крыша …
Домв Борщёвский сельский Совет, Беларусь
Дом
Борщёвский сельский Совет, Беларусь
41 м²
€ 15,034
Sell a house, d. Chizhovka, Rechitsky district, Pukhovichskoye, for example., 312 km from MK…

Параметры недвижимости в Борщёвский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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