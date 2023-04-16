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Боровской сельский Совет
Купить недвижимость в Боровской сельский Совет, Беларусь
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22 объекта найдено
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Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
64 м²
€ 13,420
Продаётся дом в Дзержинском р-не. Адрес: д. Карачуны, ул. Центральная. ❤️Экологичный б…
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
49 м²
€ 13,420
Продаётся новый дом в СТ Черемушки Люкс! Адрес: СТ Черемушки Люкс ⭕️ О Вашем будущем д…
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
34 м²
€ 31,434
Продаётся двухэтажный дом с баней! Адрес: д. Яново, ул. Дачная ⭕️ О Вашем будущем доме: - До…
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
68 м²
€ 27,471
Продается готовый дом с участком 10 соток, в Дзержинском районе, в садовом товариществе Чере…
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
72 м²
€ 33,326
Большой двухэтажный дом для семьи, решившей сменить городскую суету на загородную жизнь.&nbs…
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
53 м²
€ 24,319
В 5 км от г. Дзержинска в деревне с красивым названием Садковщина продается уютный домик для…
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
69 м²
€ 6,215
Продается дача в С/Т "За урожай" по адресу: Минская область, Дзержинский район, Бо…
Дом
Великое Село, Беларусь
51 м²
€ 62,148
Уютная усадьба для отдыха и жизни! Дом с баней д. Великое село. Полностью реконструированный…
Коттедж
Боровской сельский Совет, Беларусь
192 м²
€ 189,147
Продается коттедж, готовый к проживанию. В непосредственной близости к лесу. В доме ос…
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
32 м²
€ 19,635
Дача в Дзержинском р-не (Полоневичи) СТ «Зеленая Поляна» 45 км от Минска. Дорога…
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
47 м²
€ 13,601
Продается дача в живописном лесном месте в СТ «Турьяково», в 5 км. от г. Дз…
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
57 м²
€ 36,028
Продается замечательная дача в живописном месте, прямо в окружении лесного массива. Современ…
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
188 м²
€ 34,227
Продается дом в живописном месте - 5 км. от Дзержинска, в д. Пеняка! 35 км. от МКАД! Дом пос…
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
62 м²
€ 29,273
СРОЧНО!!! Продается современная дача 2011г.п. в Дзержинском направлении!!! сруб пол деревян…
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
24 м²
€ 9,457
Продается участок с небольшой дачей недалеко от Джержинска. Дом построен из блоков, обложен …
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 18,014
Центральная улица деревня Касиловичи, Боровской сельсовет, Дзержинский район, Минская област…
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
68 м²
€ 20,716
Продается деревянный дом в д. Бакиново, 10 км от Дзержинска, 45 км от Минска. Тихое живописн…
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
30 м²
€ 14,231
Продается очень красивый земельный участок, 10соток, с уютным домиком в СТ Черёмушки -Люкс, …
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
102 м²
€ 26,120
Дом находится в центре СТ. Бревенчатый брус, обшитый вагонкой. Пол: доска. Крыша: шифер. В д…
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
90 м²
€ 12,159
Продаётся уютная дача прямо за Дзержинском, 7 км. Дом в 3 этажа. Цоколь - полноценное помеще…
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
98 м²
€ 15,312
Продаётся дача в живописном месте, в СТ «Тополь», в 7 км от г. Дзержинска …
Дом
Боровской сельский Совет, Беларусь
86 м²
€ 10,718
Продается дача в живописном лесном месте в СТ «Тополь», в 3 км. от г. Дзерж…
Параметры недвижимости в Боровской сельский Совет, Беларусь
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