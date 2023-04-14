Купить коттедж в Боровлянский сельский Совет, Беларусь

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Боровлянский сельский Совет
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Боровляны
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Коттедж
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48 объектов найдено
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Коттедж
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
383 м²
€ 226,205
Коттедж в СТ Боровая 2км от МКАД! Площадь 382.7 кв.м, кухня 20.5 кв.м. Фундамент ФБС…
Коттедж
Дроздово, Беларусь
299 м²
€ 104,053
Радикальное снижение цены на жилой коттедж из кирпича в д. Малиновка Боровлянс…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
249 м²
€ 307,638
Вы давно мечтаете жить за городом, но не желаете тратить время на строительство дома своей м…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
316 м²
€ 316,596
Комфортный уютный коттедж в одном из самых живописных мест в пригороде Минска – д. Бор…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
283 м²
€ 805,288
Продается уникальный VIP комплекс для жизни и бизнеса, поселок Опытный, Боровляны. 5 км от М…
Коттедж
Дроздово, Беларусь
255 м²
Цена по запросу
Продается новый коттедж д.Дроздово, ул.Рождественская. Логойское напр, 1,5 км от МКАД. 2 уро…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
340 м²
€ 889,436
Современный эргономичный коттедж в д.Боровляны- Готовое решение для комфортной безопасной жи…
Коттедж
Дроздово, Беларусь
277 м²
€ 266,921
Продажа коттеджа под чистовую отделку, расположенного по адресу д. Дроздово ул. Жасминовая д…
Коттедж
Лесковка, Беларусь
218 м²
€ 108,578
Продается недостроенный дом в 2 этажа + пристроенный гараж. Дом из блоков (400 мм). Фундамен…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
547 м²
€ 443,361
Продается VIP дом в классическом стиле в экологически чистом зеленом месте!!! Общая п…
Коттедж
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
202 м²
€ 108,578
Новый дом в 1 км. километре от Минска, в садовом товариществе "Аэрогеодезист…
Коттедж
Лесковка, Беларусь
107 м²
€ 103,964
Цена снижена радикально! Продается коттедж рядом с Минском-70% готовности (общая…
Коттедж
Дроздово, Беларусь
360 м²
€ 334,783
Продаётся новый элитный коттедж премиум-класса примыкающий к лесу в престижной коттеджной за…
Коттедж
Дроздово, Беларусь
304 м²
€ 294,066
Коттедж в самом тихом, уютном месте Дроздово! Прекрасный элегантный дом в неоклассичес…
Коттедж
Лесковка, Беларусь
190 м²
€ 261,492
Дом 2012 года постройки. Дом расположен на участке площадью 15 соток. Частная собственность.…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
261 м²
€ 167,391
Продается полностью готовый к проживанию котедж с гаражом и баней в коттеджной застройке в ц…
Коттедж
Дроздово, Беларусь
1 000 м²
€ 443,361
Продаётся недостроенный коттедж (можно под сдачу офиса) 3уровня и подвал - земельный участок…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
306 м²
€ 248,825
Фактически продаются два жилых дома в д. Боровляны. 7 км от МКАД, ас…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
321 м²
€ 161,058
Дом находится в 6 км. от МКАД д. Боровляны, ул. Озёрная, д. 9А Активно развивающийся ра…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
338 м²
€ 108,569
Новый Дом в Боровлянах (п. Опытный) в 7 км от МКАД, Логойское напр, Минский р-н Дом свободно…
Коттедж
Дроздово, Беларусь
319 м²
€ 135,632
Продается коттедж в Дроздово. Общая площадь дома 320 кв.м. Дом проектировался на 2 семьи, ка…
Коттедж
Боровлянский сельский Совет, Беларусь
223 м²
€ 357,403
Продается уютный коттедж в ближайшем пригороде - д. Курганы ! Коттедж расположен в тихом, уе…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
186 м²
Цена по запросу
Продаётся новый премиальный современный коттедж премиум-класса 100% готовности с мебелью, вк…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
354 м²
Цена по запросу
Дом строился для СЕБЯ!!! Все материалы и техника ведущих мировых лидеров в своей области! Са…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
317 м²
€ 131,199
Продается светлый просторный коттедж для большой семьи. Коттедж находится в элитной коттеджн…
Коттедж
Дроздово, Беларусь
175 м²
€ 143,866
Коттедж
Дроздово, Беларусь
492 м²
€ 334,783
Продается коттедж премиум класса в 2 км от Минска в престижном, живописном, экол…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
383 м²
€ 497,650
Уютный коттедж с развитой инфраструктурой с большой террасой ✅Коттедж 383.1 м2 жилой, все ко…
Коттедж
Боровляны, Беларусь
234 м²
€ 447,885
Современный, качественный коттедж в коттеджной застройке в Боровлянах: 2 уровня, 2016 г…
Коттедж
Опытный, Беларусь
194 м²
€ 108,578
Продается коттедж в д. Лесковка Боровлянского с/с в 10 км от Минска 2019 г.п. Ко…
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Параметры недвижимости в Боровлянский сельский Совет, Беларусь
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