Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Беларусь
  3. Брестская область
  4. Барановичи
  5. Коттеджи

Купить коттедж в Барановичи, Беларусь

Коттедж В архив
Очистить
1 объект найдено
Коттеджв Барановичи, Беларусь
Коттедж
Барановичи, Беларусь
282 м²
€ 104,054
Дом в районе ул. 50 лет БССР! Отличный вариант для покупки в кредит в белорусских рублях.&nb…

Параметры недвижимости в Барановичи, Беларусь

с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти