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Жильё в Озёрский сельский Совет, Беларусь

10 объектов найдено
Дом в Озёры, Беларусь
Дом
Озёры, Беларусь
60 м²
€ 26,945
Продается жилой дом в живописном месте в самом центре агрогородка Озеры. Площадь дома: общая…
Дом в Озёры, Беларусь
Дом
Озёры, Беларусь
234 м²
€ 198,261
Продается 8-комнатный жилой дом с инженерными коммуникациями на берегу озера, хутор, расстоя…
Дом 8 комнат в Озёрский сельский Совет, Беларусь
Дом 8 комнат
Озёрский сельский Совет, Беларусь
8 Количество комнат 3 ванных комнат 234 м² Количество этажей 3
€ 198,261
Продается 8-комнатный жилой дом с инженерными коммуникациями на берегу озера, хутор, расстоя…
Дом в Озёры, Беларусь
Дом
Озёры, Беларусь
138 м²
€ 162,213
Дом на живописном берегу озера Рыбница, ландшафтный заказник «Озеры» Продается 5…
Дом в Озёры, Беларусь
Дом
Озёры, Беларусь
135 м²
€ 44,969
В продаже 2-этажный дом площадью 134,6 кв.м. Крыша — мягкая кровля, Перекрытия —…
Дом в Озёры, Беларусь
Дом
Озёры, Беларусь
39 м²
€ 14,870
Деревянный дом.Общ.пл.-39.1кв.м,жилая-16.1кв.м,кухня-22.9кв.м. Земельный участок 25 соток на…
Дом 5 комнат в Озёры, Беларусь
Дом 5 комнат
Озёры, Беларусь
5 Количество комнат 135 м² Количество этажей 2
€ 44,969
В продаже 2-этажный дом площадью 134,6 кв.м. Крыша — мягкая кровля, Перекрытия —…
Дом в Озёры, Беларусь
Дом
Озёры, Беларусь
50 м²
€ 15,230
Дом деревянный в жилом состоянии. Находится на земельном участке (в частной собственности) п…
Дом в Озёры, Беларусь
Дом
Озёры, Беларусь
43 м²
€ 17,934
Продается жилой дом с участком 13,64 соток в аг.Озеры, с отличным подъездным путем до дома(а…
Дом в Озёры, Беларусь
Дом
Озёры, Беларусь
75 м²
€ 15,320
Продаётся незавершённое законсервированное строение в Гродненском районе, аг. Озёры ул. Нова…

Параметры недвижимости в Озёрский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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элитная
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