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Купить недвижимость в Острошицкий сельский Совет, Беларусь

33 объекта найдено
Домв Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
44 м²
€ 38,727
Дачный дом на участке 29 соток возле реки в д. Мончаки! Адрес: д. Мончаки, ул. Центральная ❤…
Домв Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
70 м²
€ 20,714
Приезжай и отдыхай.  Логойское направление. 24 км от МКАД. Р-н Острошицкого городка. Не…
Домв Острошицы, Беларусь
Дом
Острошицы, Беларусь
171 м²
€ 179,223
Мечтали о собственном доме, построенном по последним современным технологиям в лаконичном ст…
Коттеджв Чуденичи, Беларусь
Коттедж
Чуденичи, Беларусь
285 м²
€ 405,278
Продается коттедж у леса (25 км от МКАД).  Удобный выезд из Минска, 5 км до горнолыжног…
Домв Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
36 м²
€ 34,223
Дом с большим участком у берега реки! Адрес: д. Мончаки, ул. Центральная Специально для Вас …
Домв Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
94 м²
€ 45,031
Трёхуровневый дачный дом с баней, бассейном! Адрес: СТ Секунда ❤️Атмосферный трёхуровневый с…
Домв Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
106 м²
€ 87,270
Продаётся дача в Логойском направлении. Всего 30 км от МКАД(30 минут езды). Находится с/т &q…
Домв Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
€ 23,236
Живописное место. Дом двухэтажный. Участок - 13 соток. На участке 3 беседки, одна закрытая. …
Домв Чуденичи, Беларусь
Дом
Чуденичи, Беларусь
37 м²
€ 40,077
Продается дом в Логойском районе Острошицкий с/с, 17 км от МКАД, киз Чуденичи.  Дом из …
Домв Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
58 м²
€ 14,320
❤️ Двухэтажный дачный домик всего в 18 км от МКАД и готов к проживанию в нем! Адрес: СТ…
Домв Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
44 м²
€ 38,727
Дачный дом на участке 29 соток возле реки в д. Мончаки! Адрес: д. Мончаки, ул. Центральная ❤…
Домв Острошицы, Беларусь
Дом
Острошицы, Беларусь
119 м²
€ 71,959
 Дом-шале в 20 км. от Минска, в агрогородке Острошицы! Логойское направление. Одно…
Домв Острошицы, Беларусь
Дом
Острошицы, Беларусь
64 м²
€ 21,164
Предлагается  домик  с земельным участком в 13 соток  в лучшей части пригород…
Домв Чуденичи, Беларусь
Дом
Чуденичи, Беларусь
217 м²
€ 243,167
Продается двухуровневый дом с общей площадью 216м2, в спокойном месте около леса, от МКАД 22…
Домв Острошицы, Беларусь
Дом
Острошицы, Беларусь
185 м²
€ 89,161
             Для тех, кто мечтает жить в уединении на лон…
Домв Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
100 м²
€ 28,820
Продается дача в уникальном и живописном месте, возле Силич!  С/Т Электрон 89 Двухэтажн…
Квартира 6 комнатв Острошицы, Беларусь
Квартира 6 комнат
Острошицы, Беларусь
6 Количество комнат 284 м² 1/3 Этаж
€ 162,111
Продается жилой дом для круглогодичного  проживания в д. Острошицы, Логойское направлен…
Домв Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
296 м²
€ 243,077
Современный коттедж для круглогодичного проживания в уютном поселке Мончаки для комфортной и…
Домв Острошицы, Беларусь
Дом
Острошицы, Беларусь
284 м²
€ 139,596
Продается жилой дом для круглогодичного  проживания в д. Острошицы, Логойское направлен…
Домв Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
120 м²
€ 89,161
Продажа жилого загородного дома в д. Мончаки, Логойский р-н, 20 км. от Минска! Продается жил…
Домв Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
74 м²
€ 23,686
  Продаётся дачный участок возле леса - Минская область, Логойский р-н, Острошицкий с/с…
Домв Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
34 м²
€ 10,357
Продается уютная Дача в СТ "Стройиндустрия", Логойское направление в 20 минут…
Домв Острошицы, Беларусь
Дом
Острошицы, Беларусь
51 м²
€ 31,522
Логойское направление. д. Острошицы. Бооольшой участок в 52.95 сотки - 25 для строитель…
Домв Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
35 м²
€ 19,814
Новый дачный дом на участке с лесом. СТ Надежда. * Замечательный ровный участок с  доми…
Домв Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
40 м²
€ 13,419
Квартирав Чуденичи, Беларусь
Квартира
Чуденичи, Беларусь
102 м²
€ 27,019
Продается квартира в блокированном жилом доме (часть дома) в д. Чуденичи. Минская обл., Лого…
Квартира 3 комнатыв Чуденичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Чуденичи, Беларусь
3 Количество комнат 102 м² 1/1 Этаж
€ 27,019
Продается квартира в блокированном жилом доме (часть дома) в д. Чуденичи. Минская обл., Лого…
Домв Острошицкий сельский Совет, Беларусь
Дом
Острошицкий сельский Совет, Беларусь
63 м²
€ 18,012
!СРОЧНО! СТ «СЕКУНДА» Минского часового завода. Дом 2003 года постройки, 63,2 кв…
Домв Острошицы, Беларусь
Дом
Острошицы, Беларусь
95 м²
€ 32,332
Продажа участка в дер.Острошицы в 19км от МИНСКА!!! В 10мин.езды от  МКАД в Логойском н…
Домв Чуденичи, Беларусь
Дом
Чуденичи, Беларусь
321 м²
€ 153,105

Параметры недвижимости в Острошицкий сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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