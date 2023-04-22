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Жильё в Осиповичский район, Беларусь

Осиповичи
5
Вязьевский сельский Совет
3
Гродзянский сельский Совет
3
Свислочский сельский Совет
3
Елизовский сельский Совет
1
Лапичский сельский Совет
1
Липенский сельский Совет
1
17 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Осиповичи, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Осиповичи, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 2/5 Этаж
€ 21,538
Продаётся двухкомнатная квартира в городе Осиповичи! В квартире продаётся со всей необходимо…
Дом в Вязьевский сельский Совет, Беларусь
Дом
Вязьевский сельский Совет, Беларусь
76 м²
€ 10,814
В этой локации наше предложение такое одно! Большой дом для летнего отдыха или для жизни кру…
Дом в Каменичи, Беларусь
Дом
Каменичи, Беларусь
44 м²
€ 6,218
Если Вы устали от городской суеты, шума и хотите насладиться природой, чистейшим воздухом, т…
Дом в Липенский сельский Совет, Беларусь
Дом
Липенский сельский Совет, Беларусь
76 м²
€ 12,617
Дом и все необходимые постройки в шикарном месте. На удалении от городов и больших трасс, с …
Дом в Вязье, Беларусь
Дом
Вязье, Беларусь
108 м²
€ 21,628
Дом   и большой участок  в шикарном месте. Водохранилище на Свислочи –и…
Квартира 2 комнаты в Свислочь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Свислочь, Беларусь
2 Количество комнат 56 м² 1/2 Этаж
€ 8,832
Продается двухкомнатная квартира 115 км от МКАД, Гомельское направление, Осиповичский р-н, а…
Квартира в Осиповичи, Беларусь
Квартира
Осиповичи, Беларусь
75 м² 4/5 Этаж
€ 10,814
Дом в Осиповичи, Беларусь
Дом
Осиповичи, Беларусь
106 м²
€ 63,984
Продается отличный дом с ремонтом в центре города Осиповичи. Могилевская обл., 92 км от МКАД…
Дом в Осиповичи, Беларусь
Дом
Осиповичи, Беларусь
39 м²
€ 12,617
Продается полдома и второй дом ( оформлен как летняя кухня). Участок фактически и юриди…
Дом в Свислочский сельский Совет, Беларусь
Дом
Свислочский сельский Совет, Беларусь
44 м²
€ 9,012
Частное унитарное предприятие «Дианэст», УНП 190124316,  лицензия №02240/54  от&nb…
Квартира 2 комнаты в Елизово, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Елизово, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 3/5 Этаж
€ 15,230
Частное унитарное предприятие «Дианэст», УНП 190124316, лицензия №02240/54 от 06…
Коттедж в Свислочский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Свислочский сельский Совет, Беларусь
458 м²
€ 135,178
      Продается жилой шикарный коттедж в д. Голынка Осиповичского р-на  …
Дом в Гродзянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гродзянский сельский Совет, Беларусь
61 м²
€ 9,913
Хорошее расположение дома. Участок площадью 25 соток (огорожен по периметру). Дом - деревянн…
Дом в Гродзянский сельский Совет, Беларусь
Дом
Гродзянский сельский Совет, Беларусь
166 м²
€ 27,036
Хорошее расположение дома. Участок площадью 25 соток (огорожен по периметру). Дом - кирпич. …
Квартира 2 комнаты в Вязьевский сельский Совет, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Вязьевский сельский Совет, Беларусь
2 Количество комнат 52 м² 1/2 Этаж
€ 5,858
Центральная канализация, отопление, вода. До Осипович 15 км, ходят автобусы. Автолавка …
Квартира 3 комнаты в Лапичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Лапичский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 55 м² 4/4 Этаж
€ 9,012
Продается 3-х комнатная квартира в а.г. Лапичи.  4/4, кирпичный, площадь 55,4/39,2/5,8,…
Квартира 3 комнаты в Осиповичи, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Осиповичи, Беларусь
3 Количество комнат 60 м² 5/5 Этаж
€ 49,565
Продаётся просторная 3-х комнатная квартира с евроремонтом в центре города Осиповичи.Развита…

Параметры недвижимости в Осиповичский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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