Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Беларусь
  4. Multilevel-apartment

Многоуровневые квартиры в Беларуси

Многоуровневые квартиры В архив
Очистить
1 объект найдено
Многоуровневые квартиры 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Минск, Беларусь
Многоуровневые квартиры 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Минск, Беларусь
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 223 м²
Этаж 4/5
Двухуровневая 5-ная квартира в престижном месте!   Продается 5-комнатная двухуровневая…
€348,284

Параметры недвижимости в Беларуси

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти