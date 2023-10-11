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Жильё в Антопольский сельский Совет, Беларусь

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом в Антополь, Беларусь
Квартира 3 комнаты со стеклопакетами, с мебелью, с гаражом
Антополь, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 68 м²
Этаж 1/4
Продается 3-х комнатная квартира в кирпичном доме 1986 года постройки в г.п. Антополь, ул. З…
€15,088

Параметры недвижимости в Антопольский сельский Совет, Беларусь

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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