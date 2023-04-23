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Жильё в Андреевщинский сельский Совет, Беларусь

4 объекта найдено
Дом в Андреевщина, Беларусь
Дом
Андреевщина, Беларусь
150 м²
€ 31,541
Продается хороший двухэтажный дом в д. Андреевщина по ул. Полевая. Общая площадь: 150 кв.м, …
Дом в Андреевщина, Беларусь
Дом
Андреевщина, Беларусь
95 м²
€ 33,344
Дом в Андреевщинский сельский Совет, Беларусь
Дом
Андреевщинский сельский Совет, Беларусь
34 м²
€ 2,253
Selling a cottage, p / t. Birch, Orshansky district, Moscow, e.g., 233 km from MKAD1 level, …
Дом в Митьковщина, Беларусь
Дом
Митьковщина, Беларусь
€ 2,253
I will sell the house, the village of Mitkovschina, Orshansky district, Moscow, for example,…

Параметры недвижимости в Андреевщинский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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