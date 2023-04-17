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Купить недвижимость в Обуховский сельский Совет, Беларусь

10 объектов найдено
Домв Обуховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Обуховский сельский Совет, Беларусь
179 м²
€ 229,413
Уникальное предложение! Представляем Вашему вниманию прекрасный дом площадью 179 м.кв. из оц…
Дом 4 комнатыв Обухово, Беларусь
Дом 4 комнаты
Обухово, Беларусь
4 Количество комнат 179 м² Количество этажей 2
€ 229,413
Уникальное предложение! Представляем Вашему вниманию прекрасный дом площадью 179 м.кв. из…
Домв Обуховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Обуховский сельский Совет, Беларусь
226 м²
€ 36,324
Продается дом из бруса в живописном месте около реки Котры. Большой земельный участок (11 со…
Дом 6 комнатв Обуховский сельский Совет, Беларусь
Дом 6 комнат
Обуховский сельский Совет, Беларусь
6 Количество комнат 226 м² Количество этажей 2
€ 36,324
Продается дом из бруса в живописном месте около реки Котры. Большой земельный участок (11 со…
Домв Обухово, Беларусь
Дом
Обухово, Беларусь
210 м²
€ 74,650
Продается дом в аг. Обухово. Дом находится около трассы М6, в 17 км от города Гродно и в 6 к…
Дом 6 комнатв Обухово, Беларусь
Дом 6 комнат
Обухово, Беларусь
6 Количество комнат 2 ванных комнат 210 м² Количество этажей 2
€ 74,650
Продается дом в аг. Обухово. Дом находится около трассы М6, в 17 км от города Гродно и в 6 к…
Квартира 4 комнатыв Обухово, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Обухово, Беларусь
4 Количество комнат 77 м² 2/2 Этаж
€ 25,490
Просторная 4-комнатная квартира в 20 км от Гродно. Во всей квартире установлены новые пласти…
Домв Обуховский сельский Совет, Беларусь
Дом
Обуховский сельский Совет, Беларусь
179 м²
€ 95,589
Продается прекрасный дом в 22 км от Гродно. Рядом с домом, в 50 м, протекает река Пырянка, п…
Дом 3 комнатыв Обуховский сельский Совет, Беларусь
Дом 3 комнаты
Обуховский сельский Совет, Беларусь
3 Количество комнат 2 ванных комнат 179 м² Количество этажей 2
€ 95,589
Продается прекрасный дом в 22 км от Гродно. Рядом с домом, в 50 м, протекает река Пырянка, п…
Дом 4 комнатыв Обуховский сельский Совет, Беларусь
Дом 4 комнаты
Обуховский сельский Совет, Беларусь
4 Количество комнат
€ 0
Near the Kotra River, on a land plot, ennobled hedge and trees, there is a brown-colored pai…

Параметры недвижимости в Обуховский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
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