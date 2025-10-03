Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Филиппины
  3. Silang
  4. Жилая

Жилье в Silang, Филиппины

квартиры
3
3 объекта найдено
Кондо в Balite II, Филиппины
Кондо
Balite II, Филиппины
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
50% OFF!  Monteluce, Silang – Tagaytay Road Details: Loft Type Fully Furnished 3 bedrooms 2 …
$134,082
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Кондо в Balite II, Филиппины
Кондо
Balite II, Филиппины
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
50% OFF!  Monteluce, Silang – Tagaytay Road Details: Loft Type Fully Furnished 3 bedrooms 2 …
$134,082
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Кондо в Balite II, Филиппины
Кондо
Balite II, Филиппины
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 59 м²
50% OFF!  Monteluce, Silang – Tagaytay Road Details: Loft Type Fully Furnished 3 bedrooms 2 …
$134,082
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
AdriastarAdriastar
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти