Дома в Metro Manila, Филиппины

4 объекта найдено
Вилла в Mandaluyong, Филиппины
Вилла
Mandaluyong, Филиппины
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 370 м²
Live in one of the most prestigious addresses in Mandaluyong with the Nuliv Townvillas at Ac…
$1,23 млн
Дом 7 спален в Паранак, Филиппины
Дом 7 спален
Паранак, Филиппины
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 250 м²
Fully Furnished Luxury Mansion in Multinational Village. Live in luxury with this stunning h…
$1,68 млн
Дом 6 спален в Лас-Пиньяс, Филиппины
Дом 6 спален
Лас-Пиньяс, Филиппины
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 620 м²
PORTOFINO SOUTH BRANDNEW HOUSE & LOT with swimming pool Location: Daang Hari, Almanza Dos, L…
$1,55 млн
Дом 5 спален в Паранак, Филиппины
Дом 5 спален
Паранак, Филиппины
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Note: BF Homes is one of the high end and all in / complete set up subdivisions that contain…
$686,800
Параметры недвижимости в Metro Manila, Филиппины

